Pluszeichen in Zürich: SMI notiert am Donnerstagmittag im Plus

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0.46 Prozent fester bei 14’195.41 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.597 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.399 Prozent auf 14’186.36 Punkte an der Kurstafel, nach 14’129.93 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 14’157.48 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14’242.73 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der SMI bereits um 2.51 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, betrug der SMI-Kurs 13’808.87 Punkte. Der SMI wies vor drei Monaten, am 15.07.2026, einen Wert von 14’307.31 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, lag der SMI noch bei 12’529.58 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7.16 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14’669.51 Punkte. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Zurich Insurance (+ 2.40 Prozent auf 605.80 CHF), Lonza (+ 2.12 Prozent auf 597.80 CHF), Geberit (+ 1.95 Prozent auf 553.00 CHF), Nestlé (+ 1.52 Prozent auf 80.09 CHF) und Swiss Re (+ 1.40 Prozent auf 149.00 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-4.72 Prozent auf 75.16 CHF), Logitech (-1.58 Prozent auf 83.68 CHF), Galderma (-0.70 Prozent auf 170.65 CHF), Holcim (-0.65 Prozent auf 63.86 CHF) und Partners Group (+ 0.23 Prozent auf 598.60 CHF).

Welche Aktien im SMI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SMI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’071’087 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 307.413 Mrd. Euro.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.49 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.44 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch