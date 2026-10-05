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SMI-Performance 05.10.2026 09:28:16

Pluszeichen in Zürich: SMI liegt zum Start im Plus

Pluszeichen in Zürich: SMI liegt zum Start im Plus

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SMI auch derzeit aufwärts.

Der SMI steigt im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 0.30 Prozent auf 13’701.52 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 1.566 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0.212 Prozent höher bei 13’689.92 Punkten in den Montagshandel, nach 13’660.92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13’705.22 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13’685.07 Zählern.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 14’395.94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Wert von 14’424.24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der SMI mit 12’507.17 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3.43 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Givaudan (+ 1.49 Prozent auf 3’410.00 CHF), Novartis (+ 0.83 Prozent auf 117.30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.73 Prozent auf 82.50 CHF), Richemont (+ 0.49 Prozent auf 173.70 CHF) und Lonza (+ 0.32 Prozent auf 567.40 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Alcon (-0.53 Prozent auf 52.56 CHF), Galderma (-0.40 Prozent auf 159.90 CHF), Geberit (-0.33 Prozent auf 536.20 CHF), Amrize (-0.32 Prozent auf 30.70 CHF) und Swiss Re (-0.32 Prozent auf 141.00 CHF).

SMI-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 146’771 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 296.513 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.67 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’062.97 8.93 S5ZB0U
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Long 13’114.63 19.52 SJBCVU
Long 12’823.18 13.80 S6DBXU
Long 12’276.07 8.90 SXDBPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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