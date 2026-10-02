Pluszeichen in Zürich: SMI am Freitagmittag in Grün

Um 12:09 Uhr verbucht der SMI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0.47 Prozent auf 13’686.80 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1.580 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0.090 Prozent schwächer bei 13’610.59 Punkten, nach 13’622.85 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 13’751.67 Punkte, das Tagestief hingegen 13’578.54 Zähler.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 2.48 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, erreichte der SMI einen Stand von 14’362.97 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 02.07.2026, den Wert von 14’352.98 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, wurde der SMI mit 12’427.18 Punkten berechnet.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 3.32 Prozent. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12’053.51 Zählern.

SMI-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.16 Prozent auf 81.34 CHF), Sika (+ 1.93 Prozent auf 182.60 CHF), Amrize (+ 1.68 Prozent auf 30.95 CHF), Sandoz (+ 1.52 Prozent auf 69.46 CHF) und Geberit (+ 1.39 Prozent auf 538.20 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Roche (-0.32 Prozent auf 347.90 CHF), Novartis (-0.10 Prozent auf 117.94 CHF), Partners Group (-0.10 Prozent auf 594.80 CHF), UBS (-0.05 Prozent auf 39.04 CHF) und Givaudan (+ 0.06 Prozent auf 3’342.00 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 977’951 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 297.473 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Unter den SMI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch