Pluszeichen in Zürich: SLI zum Start des Montagshandels freundlich

Am Montag erhöht sich der SLI um 09:10 Uhr via SIX um 0.27 Prozent auf 2’216.64 Punkte. Zuvor ging der SLI 0.250 Prozent stärker bei 2’216.17 Punkten in den Handel, nach 2’210.64 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2’217.85 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2’215.63 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 2’299.48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der SLI auf 2’313.18 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der SLI 2’027.43 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 3.05 Prozent. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1’915.56 Punkten.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Givaudan (+ 1.49 Prozent auf 3’410.00 CHF), Straumann (+ 1.09 Prozent auf 90.78 CHF), SGS SA (+ 1.06 Prozent auf 95.50 CHF), VAT (+ 0.92 Prozent auf 705.80 CHF) und Sonova (+ 0.89 Prozent auf 250.60 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Lindt (-0.53 Prozent auf 7’500.00 CHF), Alcon (-0.53 Prozent auf 52.56 CHF), Kühne + Nagel International (-0.45 Prozent auf 223.50 CHF), Galderma (-0.40 Prozent auf 159.90 CHF) und Geberit (-0.33 Prozent auf 536.20 CHF).

Welche SLI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SLI weist die Novartis-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 146’771 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 296.513 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Unter den SLI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch