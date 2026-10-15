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SLI-Entwicklung 15.10.2026 09:28:17

Pluszeichen in Zürich: SLI zum Handelsstart stärker

Pluszeichen in Zürich: SLI zum Handelsstart stärker

Der SLI bleibt auch am Donnerstag auf Erholungskurs.

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Am Donnerstag verbucht der SLI um 09:11 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0.44 Prozent auf 2’278.38 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.250 Prozent auf 2’274.03 Punkte an der Kurstafel, nach 2’268.35 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2’272.96 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 2’280.35 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der SLI bereits um 2.25 Prozent. Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 15.09.2026, bei 2’211.75 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 15.07.2026, einen Wert von 2’296.31 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, notierte der SLI bei 2’033.91 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5.92 Prozent aufwärts. Bei 2’352.31 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1’915.56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Lindt (+ 3.32 Prozent auf 8’100.00 CHF), Swisscom (+ 2.89 Prozent auf 658.00 CHF), Nestlé (+ 2.38 Prozent auf 80.77 CHF), Zurich Insurance (+ 2.13 Prozent auf 604.20 CHF) und Swiss Re (+ 1.63 Prozent auf 149.35 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil VAT (-6.02 Prozent auf 596.80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4.56 Prozent auf 75.28 CHF), Logitech (-0.49 Prozent auf 84.60 CHF), UBS (-0.41 Prozent auf 39.31 CHF) und Holcim (-0.09 Prozent auf 64.22 CHF).

Welche SLI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 281’323 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 307.413 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.49 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.44 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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