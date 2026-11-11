Pluszeichen in Zürich: SLI legt zum Ende des Mittwochshandels zu

Der SLI bewegte sich im SIX-Handel letztendlich um 0.32 Prozent fester bei 2’417.58 Punkten. In den Handel ging der SLI 0.277 Prozent schwächer bei 2’403.17 Punkten, nach 2’409.84 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2’417.58 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2’403.90 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Plus von 1.68 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 2’219.11 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 11.08.2026, den Wert von 2’337.69 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, stand der SLI noch bei 2’069.72 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 12.39 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2’433.53 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1’915.56 Zähler.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 4.04 Prozent auf 556.60 CHF), Logitech (+ 4.02 Prozent auf 83.40 CHF), Galderma (+ 3.39 Prozent auf 194.95 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2.59 Prozent auf 234.10 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.49 Prozent auf 70.70 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Alcon (-3.88 Prozent auf 59.48 CHF), Lindt (-2.49 Prozent auf 8’430.00 CHF), Swiss Life (-1.49 Prozent auf 975.80 CHF), Novartis (-1.29 Prozent auf 132.74 CHF) und Nestlé (-0.58 Prozent auf 85.91 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3’611’944 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 345.819 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch