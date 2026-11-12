SLI 3025288 / CH0030252883
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12.11.2026 17:58:13
Pluszeichen in Zürich: SLI legt schlussendlich zu
Der SLI performte zum Handelsschluss positiv.
Am Donnerstag ging es im SLI via SIX letztendlich um 0.50 Prozent auf 2’429.61 Punkte nach oben. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.771 Prozent auf 2’436.23 Punkte an der Kurstafel, nach 2’417.58 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag am Donnerstag bei 2’438.16 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2’421.63 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 2.18 Prozent aufwärts. Der SLI notierte noch vor einem Monat, am 12.10.2026, bei 2’234.05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, notierte der SLI bei 2’321.73 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 12.11.2025, den Wert von 2’085.94 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12.95 Prozent zu. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’438.16 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Zählern markiert.
Heutige Tops und Flops im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Zurich Insurance (+ 2.10 Prozent auf 650.80 CHF), Sandoz (+ 2.00 Prozent auf 86.90 CHF), Logitech (+ 1.92 Prozent auf 85.00 CHF), Alcon (+ 1.34 Prozent auf 60.28 CHF) und Roche (+ 1.14 Prozent auf 406.50 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Partners Group (-3.16 Prozent auf 662.40 CHF), VAT (-1.76 Prozent auf 546.80 CHF), Sonova (-1.70 Prozent auf 278.00 CHF), UBS (-1.14 Prozent auf 40.73 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0.40 Prozent auf 70.42 CHF).
Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. 2’975’599 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 346.686 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien
Die Swiss Re-Aktie weist mit 10.81 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.82 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.ch
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