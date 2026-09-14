Pluszeichen in Zürich: Börsianer lassen SPI am Mittag steigen

Um 12:06 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0.79 Prozent stärker bei 19’607.95 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.383 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.380 Prozent fester bei 19’528.13 Punkten in den Montagshandel, nach 19’454.12 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 19’615.36 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19’528.13 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, lag der SPI bei 20’310.57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 19’326.92 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16’945.18 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 7.49 Prozent zu Buche. Bei 20’636.94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16’847.58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SPI-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Roche (+ 4.68 Prozent auf 360.30 CHF), Roche (+ 4.20 Prozent auf 367.40 CHF), Temenos (+ 4.02 Prozent auf 71.20 CHF), Orell Fuessli (+ 3.64 Prozent auf 142.50 CHF) und Lindt (+ 3.44 Prozent auf 8’710.00 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen ams-OSRAM (-10.68 Prozent auf 16.30 CHF), Comet (-8.39 Prozent auf 314.40 CHF), Cicor Technologies (-7.49 Prozent auf 123.60 CHF), VAT (-7.16 Prozent auf 570.40 CHF) und BELIMO (-6.97 Prozent auf 767.50 CHF).

Welche Aktien im SPI den grössten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1’199’239 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 296.486 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.36 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch