Pluszeichen in Zürich: Börsianer lassen SMI zum Start steigen

Um 09:11 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0.16 Prozent höher bei 13’950.23 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.588 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.069 Prozent auf 13’917.93 Punkte an der Kurstafel, nach 13’927.52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13’963.29 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13’917.80 Zählern.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Plus von 0.743 Prozent. Vor einem Monat, am 14.09.2026, lag der SMI noch bei 13’878.54 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, bei 14’241.77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12’434.81 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5.31 Prozent aufwärts. 14’669.51 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 12’053.51 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Richemont (+ 1.84 Prozent auf 174.05 CHF), Lonza (+ 1.52 Prozent auf 575.00 CHF), Amrize (+ 1.40 Prozent auf 30.50 CHF), Alcon (+ 1.34 Prozent auf 53.12 CHF) und Givaudan (+ 0.79 Prozent auf 3’847.00 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Swiss Re (-1.77 Prozent auf 144.65 CHF), Galderma (-0.99 Prozent auf 165.70 CHF), Sandoz (-0.59 Prozent auf 71.22 CHF), UBS (-0.40 Prozent auf 39.93 CHF) und Swiss Life (-0.33 Prozent auf 897.00 CHF).

Welche SMI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. 153’482 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 307.024 Mrd. Euro im SMI den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Unter den SMI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.56 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch