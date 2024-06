Pluszeichen in Wien: So performt der ATX Prime am Mittag

Am Mittwoch steht der ATX Prime um 12:07 Uhr via Wiener Börse 0.09 Prozent im Plus bei 1’800.29 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.000 Prozent auf 1’798.71 Punkte an der Kurstafel, nach 1’798.71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1’801.65 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1’795.38 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 1.36 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1’877.27 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.03.2024, lag der ATX Prime-Kurs bei 1’731.78 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.06.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1’601.23 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5.03 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1’889.08 Punkten. 1’664.49 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit PORR (+ 1.88 Prozent auf 14.10 EUR), Raiffeisen (+ 1.73 Prozent auf 16.48 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1.40) Prozent auf 8.72 EUR), Telekom Austria (+ 1.10 Prozent auf 9.17 EUR) und OMV (+ 0.87 Prozent auf 39.56 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil STRABAG SE (-5.05 Prozent auf 40.40 EUR), Polytec (-2.86 Prozent auf 3.40 EUR), AT S (AT&S) (-2.39 Prozent auf 21.20 EUR), Lenzing (-1.47 Prozent auf 33.60 EUR) und S IMMO (-1.38 Prozent auf 21.40 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die IMMOFINANZ-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 181’330 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 25.691 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2.90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). OMV lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10.86 Prozent.

