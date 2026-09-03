Pluszeichen in Wien: mittags Gewinne im ATX

Der ATX verbucht im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0.16 Prozent auf 6’766.10 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 190.502 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0.000 Prozent stärker bei 6’755.61 Punkten, nach 6’755.61 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 6’741.97 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’792.48 Punkten erreichte.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 0.299 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 03.08.2026, den Stand von 6’582.76 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6’096.17 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, wies der ATX einen Wert von 4’596.57 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 26.43 Prozent zu. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’845.42 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit UNIQA Insurance (+ 2.67 Prozent auf 18.46 EUR), voestalpine (+ 2.02 Prozent auf 45.50 EUR), Palfinger (+ 1.46) Prozent auf 31.30 EUR), Wienerberger (+ 1.40 Prozent auf 18.82 EUR) und Vienna Insurance (+ 1.40 Prozent auf 72.60 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen EVN (-1.21 Prozent auf 28.55 EUR), AT S (AT&S) (-1.19 Prozent auf 149.20 EUR), STRABAG SE (-1.16 Prozent auf 93.80 EUR), OMV (-1.14 Prozent auf 69.35 EUR) und Lenzing (-1.09 Prozent auf 22.65 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 142’803 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47.702 Mrd. Euro im ATX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

Die OMV-Aktie weist mit 7.72 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch