Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’371 0.1%  SPI 20’178 0.0%  Dow 53’470 0.8%  DAX 25’941 0.4%  Euro 0.9397 -0.3%  EStoxx50 6’367 0.1%  Gold 4’481 2.1%  Bitcoin 64’977 3.5%  Dollar 0.8089 -0.5%  Öl 96.5 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Partners Group2460882Nestlé3886335Novartis1200526Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin über 80'000 US-Dollar: Kryptowährung setzt Höhenflug fort
NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
S&P 500-Titel Caseys General Stores-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Caseys General Stores-Aktionäre freuen
dormakaba-Aktie in Grün: Geplantes Opting-out erhält grünes Licht
Holcim-Aktie im Plus: Erste Produktionslinie für kalzinierten Ton in Tschechien eröffnet
Suche...
ETF Sparplan

Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

ATX-Entwicklung 03.09.2026 12:26:20

Pluszeichen in Wien: mittags Gewinne im ATX

Pluszeichen in Wien: mittags Gewinne im ATX

Der ATX zeigt sich aktuell wenig verändert.

AT & S
140.62 CHF -0.28%
Kaufen Verkaufen

Der ATX verbucht im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0.16 Prozent auf 6’766.10 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 190.502 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0.000 Prozent stärker bei 6’755.61 Punkten, nach 6’755.61 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 6’741.97 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’792.48 Punkten erreichte.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 0.299 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 03.08.2026, den Stand von 6’582.76 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6’096.17 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, wies der ATX einen Wert von 4’596.57 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 26.43 Prozent zu. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’845.42 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit UNIQA Insurance (+ 2.67 Prozent auf 18.46 EUR), voestalpine (+ 2.02 Prozent auf 45.50 EUR), Palfinger (+ 1.46) Prozent auf 31.30 EUR), Wienerberger (+ 1.40 Prozent auf 18.82 EUR) und Vienna Insurance (+ 1.40 Prozent auf 72.60 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen EVN (-1.21 Prozent auf 28.55 EUR), AT S (AT&S) (-1.19 Prozent auf 149.20 EUR), STRABAG SE (-1.16 Prozent auf 93.80 EUR), OMV (-1.14 Prozent auf 69.35 EUR) und Lenzing (-1.09 Prozent auf 22.65 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 142’803 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47.702 Mrd. Euro im ATX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

Die OMV-Aktie weist mit 7.72 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum ATX-Chart
Alle Marktberichte im Überblick
Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Erste Group Bank AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

15:48 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf COSMO N.V.
12:05 Die Zukunft des Bezahlens: Digitale Transaktionen auf dem Vormarsch
10:42 UBS Logo UBS KeyInvest: Europäische Small Caps – Geballtes Know-how/US-Autobauer – Unterschiedliche Drehzahl
09:30 Marktüberblick: Banken gesucht
08:49 SMI erneut leicht fester
02.09.26 Logo WHS Den ES Future profitabel handeln. Live Trading heute ab 14:45 Uhr
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
27.08.26 ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’048.55 18.41 SYBHSU
Short 15’331.01 13.55 SWBWSU
Short 15’881.22 8.87 SJB30U
SMI-Kurs: 14’371.41 03.09.2026 16:43:34
Long 13’827.81 19.95 SGBRFU
Long 13’519.85 13.94 S1B6WU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
UBS-Aktie im Plus: Konzern startet Rückkaufprogramm für neun Bonds
NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt
NVIDIA-Aktie: Historischer Apple-Vergleich weckt Hoffnung auf neuen Kursboom
Deutsche Telekom-Aktie fester: Elliott plant offenbar Einstieg
Moderna-Aktie schiesst nach oben: Hintergründe zur milliardenschweren Anleihe
Rheinmetall-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Partners Group-Aktie bricht ein: Gewinnrückgang und CEO-Wechsel angekündigt
ARK Invest vor Broadcom-Zahlen: Cathie Wood kauft KI-Aktien, verkauft AMD und CrowdStrike

Top-Rankings

2. Quartal 2026: Diese US-Aktien hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) im Portfolio
Blick ins Portfolio
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
Im 2. Quartal 2026 gab es nur wenig Anpassungen bei den US-Investments von NVIDIA. Dennoch hat e ...
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt
Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die UBS ihre Beteiligungen an US-Aktien offengelegt. ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
ATX 6’772.35 0.25%