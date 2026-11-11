ATX 998663 / AT0000999982
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11.11.2026 09:28:18
Pluszeichen in Wien: ATX zum Start stärker
Der ATX bleibt auch derzeit im Aufwärtstrend.
Am Mittwoch bewegt sich der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse 0.85 Prozent höher bei 6’707.04 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 190.442 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.009 Prozent auf 6’651.16 Punkte an der Kurstafel, nach 6’650.55 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 6’725.59 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’650.83 Punkten verzeichnete.
ATX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 4.23 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6’543.45 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 6’672.96 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4’858.93 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 25.32 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im ATX
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 8.51 Prozent auf 122.40 EUR), UNIQA Insurance (+ 2.19 Prozent auf 18.68 EUR), Vienna Insurance (+ 2.16 Prozent auf 75.80 EUR), Andritz (+ 1.92 Prozent auf 84.80 EUR) und EVN (+ 1.48 Prozent auf 30.90 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen voestalpine (-0.91 Prozent auf 41.18 EUR), DO (-0.67 Prozent auf 224.00 EUR), Wienerberger (-0.39 Prozent auf 17.80 EUR), CA Immobilien (-0.24 Prozent auf 21.15 EUR) und Verbund (-0.14 Prozent auf 72.30 EUR).
Die teuersten Unternehmen im ATX
Die Aktie im ATX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 66’396 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 44.516 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder
Im ATX hat die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die OMV-Aktie mit 6.78 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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