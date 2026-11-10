ATX 998663 / AT0000999982
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10.11.2026 09:28:14
Pluszeichen in Wien: ATX zum Start in Grün
Der ATX bleibt auch am Morgen auf Erholungskurs.
Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 1.63 Prozent fester bei 6’669.14 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 187.366 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.004 Prozent auf 6’562.75 Punkte an der Kurstafel, nach 6’562.46 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX betrug 6’562.75 Punkte, das Tageshoch hingegen 6’669.59 Zähler.
ATX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Wert von 6’543.45 Punkten. Der ATX lag vor drei Monaten, am 10.08.2026, bei 6’653.15 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4’836.42 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 24.62 Prozent. Bei 7’043.27 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Punkten verzeichnet.
ATX-Top-Flop-Aktien
Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 19.70 Prozent auf 80.20 EUR), AT S (AT&S) (+ 3.77 Prozent auf 115.60 EUR), Erste Group Bank (+ 2.97 Prozent auf 118.00 EUR), Lenzing (+ 2.91 Prozent auf 12.04 EUR) und voestalpine (+ 2.73 Prozent auf 42.14 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil OMV (-1.19 Prozent auf 70.45 EUR), Verbund (-0.49 Prozent auf 70.80 EUR), CA Immobilien (-0.24 Prozent auf 21.20 EUR), Vienna Insurance (+ 0.41 Prozent auf 73.40 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0.56 Prozent auf 18.08 EUR).
ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 26’820 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 43.312 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte
Im ATX präsentiert die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.77 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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