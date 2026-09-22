Pluszeichen in Wien: ATX schliesst im Plus

Am Dienstag legte der ATX via Wiener Börse zum Handelsende um 0.29 Prozent auf 6’920.37 Punkte zu. Die ATX-Mitglieder sind damit 192.729 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0.097 Prozent fester bei 6’907.26 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6’900.56 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6’942.22 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6’868.73 Punkten.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, erreichte der ATX einen Wert von 6’631.80 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, bei 6’594.82 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, wies der ATX einen Wert von 4’608.87 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 29.31 Prozent zu Buche. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’942.22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 10.43 Prozent auf 206.50 EUR), Wienerberger (+ 3.72 Prozent auf 18.11 EUR), Verbund (+ 2.14 Prozent auf 62.10 EUR), Andritz (+ 1.06 Prozent auf 86.10 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0.97 Prozent auf 73.00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Vienna Insurance (-2.66 Prozent auf 69.40 EUR), PORR (-2.36 Prozent auf 35.15 EUR), UNIQA Insurance (-1.70 Prozent auf 18.48 EUR), STRABAG SE (-1.29 Prozent auf 107.40 EUR) und BAWAG (-1.16 Prozent auf 179.70 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 385’337 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 46.148 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7.63 erwartet. Mit 6.59 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch