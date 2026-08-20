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Index-Performance 20.08.2026 09:28:09

Pluszeichen in Wien: ATX Prime zum Handelsstart fester

Pluszeichen in Wien: ATX Prime zum Handelsstart fester

So bewegt sich der ATX Prime am Donnerstag.

ZUMTOBEL
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Um 09:10 Uhr geht es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0.14 Prozent aufwärts auf 3’249.81 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0.038 Prozent stärker bei 3’246.50 Punkten, nach 3’245.27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 3’255.53 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3’246.50 Punkten verzeichnete.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der ATX Prime bereits um 2.01 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3’151.55 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2’920.93 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2’405.64 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 22.26 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 3’337.77 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2’489.01 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit FACC (+ 2.38 Prozent auf 16.38 EUR), Frequentis (+ 2.18 Prozent auf 70.40 EUR), Raiffeisen (+ 1.67 Prozent auf 61.05 EUR), Polytec (+ 1.65 Prozent auf 4.93 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1.21 Prozent auf 150.80 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Mayr-Melnhof Karton (-3.47 Prozent auf 78.00 EUR), Wolford (-2.65 Prozent auf 2.20 EUR), UNIQA Insurance (-1.22 Prozent auf 17.78 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1.21 Prozent auf 28.55 EUR) und Lenzing (-1.08 Prozent auf 22.80 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 17’361 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 47.119 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.48 erwartet. Mit 6.68 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

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