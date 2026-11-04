ATX Prime 1349314 / AT0000999925
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04.11.2026 17:58:13
Pluszeichen in Wien: ATX Prime zum Handelsende freundlich
Für den ATX Prime ging es heute aufwärts.
Am Mittwoch kletterte der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich um 1.78 Prozent auf 3’198.11 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.012 Prozent auf 3’142.56 Punkte an der Kurstafel, nach 3’142.18 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’142.56 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’253.10 Zählern.
So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 1.46 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der ATX Prime mit 3’295.49 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wurde der ATX Prime mit 3’276.71 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, wurde der ATX Prime mit 2’384.39 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 20.31 Prozent nach oben. Bei 3’448.52 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2’489.01 Zählern.
Tops und Flops aktuell
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Raiffeisen (+ 5.83 Prozent auf 59.90 EUR), Semperit (+ 5.54 Prozent auf 18.10 EUR), BAWAG (+ 4.31 Prozent auf 164.50 EUR), Lenzing (+ 3.99 Prozent auf 11.48 EUR) und DO (+ 3.63 Prozent auf 214.00 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil AT S (AT&S) (-5.36 Prozent auf 130.60 EUR), Frequentis (-4.14 Prozent auf 62.50 EUR), Polytec (-2.66 Prozent auf 4.02 EUR), Flughafen Wien (-1.87 Prozent auf 52.40 EUR) und Addiko Bank (-1.63 Prozent auf 24.10 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 773’168 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 42.302 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder
In diesem Jahr präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.48 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.ch
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