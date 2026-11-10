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Wiener Börse-Handel im Fokus 10.11.2026 17:58:13

Pluszeichen in Wien: ATX Prime steigt letztendlich

Pluszeichen in Wien: ATX Prime steigt letztendlich

Der ATX Prime schloss den Handelstag im Plus ab.

Am Dienstag erhöhte sich der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss um 1.29 Prozent auf 3’261.35 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.004 Prozent auf 3’219.89 Punkte an der Kurstafel, nach 3’219.75 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3’219.89 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 3’281.85 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, notierte der ATX Prime bei 3’212.80 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3’276.95 Punkten auf. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, bei 2’403.39 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 22.69 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 3’448.52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Zählern verzeichnet.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 9.25 Prozent auf 73.20 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 5.39 Prozent auf 30.30 EUR), STRABAG SE (+ 3.25 Prozent auf 108.00 EUR), Erste Group Bank (+ 2.71 Prozent auf 117.70 EUR) und Frequentis (+ 2.38 Prozent auf 64.40 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Wolford (-6.48 Prozent auf 2.02 EUR), Lenzing (-3.76 Prozent auf 11.26 EUR), Polytec (-1.71 Prozent auf 4.02 EUR), OMV (-1.47 Prozent auf 70.25 EUR) und EVN (-1.46 Prozent auf 30.45 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 540’608 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 43.312 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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