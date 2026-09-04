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Index im Blick 04.09.2026 17:58:11

Pluszeichen in Wien: ATX Prime schlussendlich fester

Pluszeichen in Wien: ATX Prime schlussendlich fester

Der ATX Prime verzeichnete letztendlich Kursanstiege.

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Der ATX Prime erhöhte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 0.88 Prozent auf 3’369.49 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0.028 Prozent fester bei 3’341.12 Punkten, nach 3’340.20 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3’380.49 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3’332.95 Punkten erreichte.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 1.01 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 04.08.2026, einen Stand von 3’276.71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, lag der ATX Prime bei 3’020.86 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 04.09.2025, einen Stand von 2’304.67 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 26.76 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 3’380.49 Punkte. Bei 2’489.01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 11.16 Prozent auf 165.40 EUR), Wienerberger (+ 3.37 Prozent auf 19.31 EUR), voestalpine (+ 2.82 Prozent auf 46.72 EUR), DO (+ 2.74 Prozent auf 206.00 EUR) und STRABAG SE (+ 2.65 Prozent auf 97.00 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen UNIQA Insurance (-1.71 Prozent auf 18.42 EUR), Rosenbauer (-1.53 Prozent auf 64.40 EUR), BAWAG (-0.94 Prozent auf 178.40 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0.66 Prozent auf 30.10 EUR) und Raiffeisen (-0.47 Prozent auf 64.05 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 480’071 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47.313 Mrd. Euro im ATX Prime den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.70 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

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