Addiko Bank Aktie 48659513 / AT000ADDIKO0
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24.09.2026 15:58:17
Pluszeichen in Wien: ATX Prime liegt am Donnerstagnachmittag im Plus
Am Donnerstagnachmittag herrscht in Wien ein ruhiger Handel.
Der ATX Prime erhöht sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0.17 Prozent auf 3’388.38 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0.000 Prozent stärker bei 3’382.60 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3’382.60 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 3’359.95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3’404.09 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 1.78 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 24.08.2026, wurde der ATX Prime mit 3’254.00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3’179.50 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 24.09.2025, einen Stand von 2’314.75 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 27.47 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3’434.00 Punkten. Bei 2’489.01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die Tops und Flops im ATX Prime
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell FACC (+ 3.77 Prozent auf 15.98 EUR), Telekom Austria (+ 2.60 Prozent auf 9.47 EUR), Rosenbauer (+ 2.25 Prozent auf 63.60 EUR), ZUMTOBEL (+ 1.73 Prozent auf 4.12 EUR) und OMV (+ 1.61 Prozent auf 72.40 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen AT S (AT&S) (-3.80 Prozent auf 197.20 EUR), Wienerberger (-2.15 Prozent auf 17.27 EUR), Kapsch TrafficCom (-1.71 Prozent auf 4.03 EUR), Addiko Bank (-1.54 Prozent auf 25.50 EUR) und Andritz (-1.52 Prozent auf 84.40 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 131’684 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 46.925 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.48 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.58 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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