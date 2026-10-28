Pluszeichen in Wien: ATX Prime freundlich

Um 15:41 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.02 Prozent fester bei 3’157.77 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.000 Prozent auf 3’157.02 Punkte an der Kurstafel, nach 3’157.02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3’177.80 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3’155.01 Punkten.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 2.46 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 3’433.29 Punkte. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3’123.90 Punkten auf. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, bei 2’337.62 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 18.80 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3’448.52 Punkten. Bei 2’489.01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Lenzing (+ 6.46 Prozent auf 10.54 EUR), Frequentis (+ 4.23 Prozent auf 66.50 EUR), Palfinger (+ 3.32) Prozent auf 28.00 EUR), Polytec (+ 2.27 Prozent auf 6.32 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1.94 Prozent auf 158.00 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Warimpex (-3.97 Prozent auf 0.46 EUR), AMAG (-3.53 Prozent auf 30.10 EUR), voestalpine (-2.45 Prozent auf 41.44 EUR), Addiko Bank (-2.34 Prozent auf 25.00 EUR) und FACC (-2.16 Prozent auf 13.60 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Lenzing-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 200’194 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 41.642 Mrd. Euro im ATX Prime den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7.05 zu Buche schlagen. Mit 6.59 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch