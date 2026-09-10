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Marktbericht 10.09.2026 12:26:19

Pluszeichen in Wien: ATX präsentiert sich mittags fester

Pluszeichen in Wien: ATX präsentiert sich mittags fester

So bewegt sich der ATX am Donnerstag.

Vienna Insurance
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Am Donnerstag steht der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0.41 Prozent im Plus bei 6’887.81 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 194.548 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.028 Prozent auf 6’858.00 Punkte an der Kurstafel, nach 6’859.91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6’894.30 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’853.78 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Plus von 0.409 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 10.08.2026, den Wert von 6’653.15 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 10.06.2026, den Wert von 5’968.81 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, wies der ATX einen Stand von 4’629.42 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 28.70 Prozent zu Buche. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’910.60 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Vienna Insurance (+ 3.40 Prozent auf 72.90 EUR), STRABAG SE (+ 2.80 Prozent auf 102.80 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2.64 Prozent auf 31.10 EUR), PORR (+ 1.64 Prozent auf 37.15 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1.06 Prozent auf 171.00 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Wienerberger (-2.18 Prozent auf 18.42 EUR), Lenzing (-1.10 Prozent auf 22.40 EUR), OMV (-0.49 Prozent auf 70.50 EUR), DO (-0.30 Prozent auf 199.40 EUR) und BAWAG (-0.06 Prozent auf 178.10 EUR).

Welche Aktien im ATX den grössten Börsenwert aufweisen

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 162’002 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 48.013 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Die OMV-Aktie hat mit 7.73 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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