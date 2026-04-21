Pluszeichen in Wien: ATX mittags mit positivem Vorzeichen

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0.50 Prozent fester bei 5’895.44 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 169.941 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.010 Prozent auf 5’866.92 Punkte an der Kurstafel, nach 5’866.33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5’918.02 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’864.18 Zählern.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bewegte sich der ATX bei 5’194.82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.01.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5’410.16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, bei 3’916.09 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 10.16 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 5’972.19 Punkte. Bei 5’007.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 4.04 Prozent auf 92.60 EUR), Wienerberger (+ 1.42 Prozent auf 25.80 EUR), PORR (+ 1.00 Prozent auf 40.50 EUR), BAWAG (+ 0.99 Prozent auf 152.50 EUR) und voestalpine (+ 0.98 Prozent auf 43.16 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil DO (-1.20 Prozent auf 180.80 EUR), Palfinger (-0.94 Prozent auf 37.00 EUR), UNIQA Insurance (-0.49 Prozent auf 16.22 EUR), Vienna Insurance (-0.45 Prozent auf 66.10 EUR) und Erste Group Bank (-0.19 Prozent auf 104.80 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX weist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 114’306 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 42.181 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Im ATX hat die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.64 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch