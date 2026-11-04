ATX 998663 / AT0000999982
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04.11.2026 15:58:13
Pluszeichen in Wien: ATX liegt am Nachmittag im Plus
Der ATX verbucht am Mittwochnachmittag Zuwächse.
Der ATX legt im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 2.76 Prozent auf 6’572.40 Punkte zu. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 186.074 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.013 Prozent höher bei 6’396.94 Punkten in den Handel, nach 6’396.13 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’396.94 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’633.24 Zählern.
ATX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche kletterte der ATX bereits um 2.38 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 6’718.25 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6’657.01 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4’794.36 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 22.81 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 7’043.27 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’007.83 Zählern.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX
Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Erste Group Bank (+ 5.78 Prozent auf 113.40 EUR), Raiffeisen (+ 5.74 Prozent auf 59.85 EUR), Lenzing (+ 4.89 Prozent auf 11.58 EUR), DO (+ 4.36 Prozent auf 215.50 EUR) und Wienerberger (+ 4.29 Prozent auf 17.75 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil AT S (AT&S) (-1.30 Prozent auf 136.20 EUR), OMV (-0.96 Prozent auf 72.20 EUR), Verbund (-0.29 Prozent auf 69.30 EUR), Andritz (+ 0.98 Prozent auf 82.20 EUR) und Palfinger (+ 1.10 Prozent auf 27.60 EUR).
Welche Aktien im ATX das grösste Handelsvolumen aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 310’388 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 42.302 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der ATX-Titel
Im ATX hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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