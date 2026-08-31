Pluszeichen in Wien: ATX legt zum Start zu

Der ATX springt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0.09 Prozent auf 6’792.73 Punkte an. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 190.950 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0.003 Prozent leichter bei 6’786.37 Punkten, nach 6’786.58 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6’778.06 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’802.19 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Der ATX notierte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, bei 6’457.92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wies der ATX einen Wert von 6’148.87 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 4’614.36 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 26.93 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 6’802.19 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Lenzing (+ 1.74 Prozent auf 23.45 EUR), OMV (+ 1.49 Prozent auf 67.90 EUR), Wienerberger (+ 1.37 Prozent auf 20.04 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0.98 Prozent auf 30.95 EUR) und Raiffeisen (+ 0.40 Prozent auf 62.95 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil STRABAG SE (-1.81 Prozent auf 97.40 EUR), AT S (AT&S) (-1.17 Prozent auf 152.40 EUR), Palfinger (-0.48 Prozent auf 31.20 EUR), Verbund (-0.42 Prozent auf 59.40 EUR) und PORR (-0.26 Prozent auf 38.40 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 26’013 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 48.013 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.51 zu Buche schlagen. Mit 6.75 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch