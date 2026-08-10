Pluszeichen in Wien: ATX klettert mittags

Um 12:09 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0.15 Prozent höher bei 6’662.53 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 186.025 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0.007 Prozent höher bei 6’653.18 Punkten, nach 6’652.73 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 6’673.98 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’642.25 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, lag der ATX bei 6’484.89 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der ATX mit 5’883.65 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Wert von 4’720.83 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 24.49 Prozent aufwärts. Bei 6’780.42 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5’007.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 5.99 Prozent auf 152.20 EUR), CA Immobilien (+ 1.65 Prozent auf 24.65 EUR), UNIQA Insurance (+ 1.56 Prozent auf 18.28 EUR), OMV (+ 1.11 Prozent auf 63.50 EUR) und DO (+ 0.98 Prozent auf 207.00 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil BAWAG (-1.42 Prozent auf 180.30 EUR), Raiffeisen (-1.04 Prozent auf 62.05 EUR), Österreichische Post (-0.81 Prozent auf 30.55 EUR), EVN (-0.52 Prozent auf 28.70 EUR) und Andritz (-0.49 Prozent auf 81.20 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die UNIQA Insurance-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 113’325 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 46.614 Mrd. Euro.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im ATX hat die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.26 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch