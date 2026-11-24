Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0.32 Prozent fester bei 6’362.36 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 181.704 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.123 Prozent auf 6’349.82 Punkte an der Kurstafel, nach 6’342.01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 6’372.55 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’349.25 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Stand von 6’270.26 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, wies der ATX einen Stand von 6’617.52 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4’887.18 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 18.88 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7’043.27 Punkten. 5’007.83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit Palfinger (+ 1.69 Prozent auf 27.00 EUR), UNIQA Insurance (+ 1.65 Prozent auf 19.66 EUR), STRABAG SE (+ 0.75 Prozent auf 107.20 EUR), CA Immobilien (+ 0.72 Prozent auf 21.00 EUR) und EVN (+ 0.66 Prozent auf 30.70 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Mayr-Melnhof Karton (-0.56 Prozent auf 70.70 EUR), AT S (AT&S) (-0.54 Prozent auf 109.60 EUR), Andritz (-0.38 Prozent auf 79.50 EUR), Lenzing (-0.31 Prozent auf 9.72 EUR) und Verbund (-0.29 Prozent auf 69.05 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 35’491 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 42.380 Mrd. Euro im ATX den grössten Anteil aus.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die OMV-Aktie weist mit 6.71 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.10 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch