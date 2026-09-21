BAWAG Aktie 38689106 / AT0000BAWAG2
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21.09.2026 15:58:18
Pluszeichen in Wien: ATX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen
Am Montag wagen sich die Anleger in Wien aus der Reserve.
Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 1.38 Prozent fester bei 6’891.84 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 192.729 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.030 Prozent auf 6’796.12 Punkte an der Kurstafel, nach 6’798.18 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 6’906.30 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’796.12 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX auf Jahressicht
Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 21.08.2026, den Wert von 6’631.80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wurde der ATX auf 6’527.59 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bewegte sich der ATX bei 4’628.72 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 28.78 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6’914.35 Punkten. 5’007.83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im ATX
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 3.87 Prozent auf 182.60 EUR), BAWAG (+ 3.29 Prozent auf 182.30 EUR), UNIQA Insurance (+ 2.61 Prozent auf 18.84 EUR), Raiffeisen (+ 2.19 Prozent auf 62.90 EUR) und Erste Group Bank (+ 1.94 Prozent auf 121.10 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil OMV (-1.39 Prozent auf 71.05 EUR), Verbund (-0.73 Prozent auf 61.55 EUR), voestalpine (-0.61 Prozent auf 45.62 EUR), STRABAG SE (+ 0.19 Prozent auf 107.40 EUR) und Österreichische Post (+ 0.48 Prozent auf 31.65 EUR).
Die meistgehandelten ATX-Aktien
Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 108’900 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 46.148 Mrd. Euro im ATX den grössten Anteil aus.
ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die OMV-Aktie weist mit 7.69 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.54 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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