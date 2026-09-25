L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
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25.09.2026 09:28:22
Pluszeichen in Paris: CAC 40 zum Start mit Zuschlägen
Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Morgen fort.
Um 09:11 Uhr steht im Euronext-Handel ein Plus von 0.48 Prozent auf 8’119.85 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.428 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.651 Prozent auf 8’134.06 Punkte an der Kurstafel, nach 8’081.43 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8’115.34 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8’136.29 Punkten verzeichnete.
CAC 40 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht stieg der CAC 40 bereits um 0.197 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8’439.20 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 25.06.2026, einen Stand von 8’431.61 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7’795.42 Punkten gehandelt.
Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 0.920 Prozent. Bei 8’755.03 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7’505.27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 46’014 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 mit 202.141 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus
Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.42 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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