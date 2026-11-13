Pluszeichen in Paris: CAC 40-Börsianer greifen zu

Um 12:09 Uhr erhöht sich der CAC 40 im Euronext-Handel um 0.14 Prozent auf 8’373.34 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2.500 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0.213 Prozent tiefer bei 8’343.53 Punkten, nach 8’361.36 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8’377.20 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8’337.90 Punkten.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 3.28 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 13.10.2026, den Stand von 7’827.63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, lag der CAC 40 bei 8’650.56 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, bei 8’232.49 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 2.17 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 118’553 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237.580 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch