Pluszeichen in New York: Zum Handelsstart Gewinne im NASDAQ 100

Um 15:58 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.64 Prozent höher bei 29’561.57 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.760 Prozent auf 29’596.45 Punkte an der Kurstafel, nach 29’373.33 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 29’703.77 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29’546.34 Punkten lag.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 4.54 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29’173.02 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 28’563.95 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 07.08.2025, einen Stand von 23’389.53 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 17.28 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Airbnb (+ 13.89 Prozent auf 172.71 USD), Microchip Technology (+ 12.74 Prozent auf 83.83 USD), Lumentum (+ 10.25 Prozent auf 924.00 USD), Rocket Lab (+ 7.44 Prozent auf 81.30 USD) und Datadog A (+ 7.22 Prozent auf 245.85 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Seagate Technology (-3.98 Prozent auf 819.00 USD), Keurig Dr Pepper (-2.70 Prozent auf 29.55 USD), Diamondback Energy (-1.99 Prozent auf 185.85 USD), Monster Beverage (-1.79 Prozent auf 92.47 USD) und Western Digital (-1.73 Prozent auf 443.70 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8’675’092 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 4.604 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7.18 erwartet. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.43 Prozent.

Redaktion finanzen.ch