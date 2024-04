Pluszeichen in New York: Zum Handelsende Pluszeichen im NASDAQ Composite

Am Freitag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 2.03 Prozent fester bei 15’927.90 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1.34 Prozent stärker bei 15’821.34 Punkten, nach 15’611.76 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 15’770.72 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15’981.00 Punkten lag.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 3.45 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 26.03.2024, den Stand von 16’315.70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.01.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 15’455.36 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 26.04.2023, einen Wert von 11’854.35 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 7.87 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 16’538.86 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14’477.57 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Exponent (+ 19.49 Prozent auf 95.21 USD), QC (+ 14.00 Prozent auf 0.57 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 10.22 Prozent auf 171.95 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 9.97 Prozent auf 173.69 USD) und Comtech Telecommunications (+ 9.63 Prozent auf 2.05 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Escalon Medical (-16.67 Prozent auf 0.20 USD), DexCom (-9.91 Prozent auf 124.34 USD), Intel (-9.20 Prozent auf 31.88 USD), AmeriServ Financial (-7.35 Prozent auf 2.59 USD) und Old Dominion Freight Line (-7.24 Prozent auf 182.42 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 28’921’602 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 2.831 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.05 erwartet. Die Comtech Telecommunications-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 21.39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

