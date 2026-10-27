Pluszeichen in New York: Zum Ende des Dienstagshandels Gewinne im NASDAQ Composite

Zum Handelsschluss ging es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1.18 Prozent nach oben auf 26’477.81 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.447 Prozent auf 26’286.31 Punkte an der Kurstafel, nach 26’169.38 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 26’219.31 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’540.81 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Stand von 27’068.72 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 24’932.08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, lag der NASDAQ Composite bei 23’637.46 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 13.95 Prozent. Bei 27’722.75 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20’690.25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit JetBlue Airways (+ 18.99 Prozent auf 2.82 USD), Methode Electronics (+ 12.18 Prozent auf 13.82 USD), Ultra Clean (+ 10.21 Prozent auf 51.48 USD), Lincoln Electric (+ 9.17 Prozent auf 282.37 USD) und American Superconductor (+ 8.78 Prozent auf 27.63 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Innodata (-25.32 Prozent auf 44.74 USD), Euronet Worldwide (-7.72 Prozent auf 59.01 USD), Agilysys (-6.19 Prozent auf 115.81 USD), Paychex (-5.57 Prozent auf 109.26 USD) und Cintas (-4.93 Prozent auf 214.80 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 26’098’321 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.664 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie mit 0.98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19.02 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch