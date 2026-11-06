Pluszeichen in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Nachmittag

Der S&P 500 gewinnt im NYSE-Handel um 20:00 Uhr 0.78 Prozent auf 7’411.14 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 63.363 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.172 Prozent auf 7’366.39 Punkte an der Kurstafel, nach 7’353.73 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7’444.20 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7’369.55 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 2.62 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 06.10.2026, wies der S&P 500 7’818.93 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, lag der S&P 500 noch bei 7’709.96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6’720.32 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8.06 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’844.52 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Coherent (+ 14.12 Prozent auf 193.73 USD), Airbnb (+ 11.71 Prozent auf 190.06 USD), NRG Energy (+ 10.48 Prozent auf 88.99 USD), AppLovin (+ 10.03 Prozent auf 391.80 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 9.20 Prozent auf 441.59 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Microchip Technology (-11.58 Prozent auf 57.34 USD), Centene (-6.42 Prozent auf 69.41 USD), Gartner (-5.88 Prozent auf 186.42 USD), DexCom (-5.03 Prozent auf 80.21 USD) und Charter A (-4.94 Prozent auf 119.64 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 23’706’671 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im S&P 500 mit 4.544 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 12.98 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch