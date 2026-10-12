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12.10.2026 18:01:22
Pluszeichen in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Montagmittag
Der S&P 500 zeigt sich heute wenig bewegt.
Am Montag gewinnt der S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE 0.04 Prozent auf 7’815.04 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 65.083 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.037 Prozent stärker bei 7’814.41 Punkten in den Handel, nach 7’811.54 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des S&P 500 lag am Montag bei 7’821.67 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7’802.58 Punkten erreichte.
S&P 500-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7’656.98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Wert von 7’575.39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, einen Wert von 6’552.51 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 13.95 Prozent. 7’844.52 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 6’316.91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top- und Flop-Aktien im S&P 500
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell eBay (+ 5.27 Prozent auf 118.10 USD), VF (+ 4.30 Prozent auf 15.65 USD), Biogen (+ 3.90 Prozent auf 234.51 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3.65 Prozent auf 744.87 USD) und GE HealthCare Technologies (+ 3.23 Prozent auf 67.87 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Lumentum (-9.31 Prozent auf 1’000.65 USD), Cerebras Systems (-9.13 Prozent auf 149.18 USD), Coherent (-7.52 Prozent auf 289.11 USD), Bloom Energy (-6.42 Prozent auf 262.49 USD) und Corning (-6.17 Prozent auf 147.02 USD).
Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 7’064’507 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.931 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.
KGV und Dividende der S&P 500-Werte
In diesem Jahr weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 14.90 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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