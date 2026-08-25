CDW Aktie 21034308 / US12514G1085
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kursentwicklung im Fokus
|
25.08.2026 20:03:19
Pluszeichen in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Dienstagnachmittag
Der S&P 500 zeigt sich heute wenig bewegt.
Am Dienstag gewinnt der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0.20 Prozent auf 7’668.06 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 61.334 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.346 Prozent stärker bei 7’679.36 Punkten in den Handel, nach 7’652.86 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 7’686.11 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7’650.92 Punkten erreichte.
S&P 500-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7’411.98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, den Wert von 7’473.47 Punkten. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 25.08.2025, mit 6’439.32 Punkten bewertet.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 11.80 Prozent. 7’816.70 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 6’316.91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top- und Flop-Aktien im S&P 500
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Moderna (+ 13.77 Prozent auf 158.01 USD), Super Micro Computer (+ 8.13 Prozent auf 38.03 USD), Robinhood (+ 7.23 Prozent auf 111.11 USD), CDW (+ 5.98 Prozent auf 140.43 USD) und Carvana (+ 5.42 Prozent auf 76.25 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Bath Body Works (-6.47 Prozent auf 17.93 USD), Albemarle (-5.47 Prozent auf 133.77 USD), Target (-3.94 Prozent auf 163.20 USD), Caseys General Stores (-3.89 Prozent auf 821.02 USD) und Under Armour (-3.72 Prozent auf 5.17 USD).
Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 12’199’836 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.459 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.
KGV und Dividende der S&P 500-Werte
In diesem Jahr weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 12.52 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
25.08.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
25.08.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 zum Handelsende stärker (finanzen.ch)
|
25.08.26
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA legt am Abend zu (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones nachmittags freundlich (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Pluszeichen in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)