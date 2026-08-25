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Kursentwicklung im Fokus 25.08.2026 20:03:19

Pluszeichen in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Dienstagnachmittag

Pluszeichen in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Dienstagnachmittag

Der S&P 500 zeigt sich heute wenig bewegt.

NVIDIA
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Am Dienstag gewinnt der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0.20 Prozent auf 7’668.06 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 61.334 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.346 Prozent stärker bei 7’679.36 Punkten in den Handel, nach 7’652.86 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 7’686.11 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7’650.92 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7’411.98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, den Wert von 7’473.47 Punkten. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 25.08.2025, mit 6’439.32 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 11.80 Prozent. 7’816.70 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 6’316.91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Moderna (+ 13.77 Prozent auf 158.01 USD), Super Micro Computer (+ 8.13 Prozent auf 38.03 USD), Robinhood (+ 7.23 Prozent auf 111.11 USD), CDW (+ 5.98 Prozent auf 140.43 USD) und Carvana (+ 5.42 Prozent auf 76.25 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Bath Body Works (-6.47 Prozent auf 17.93 USD), Albemarle (-5.47 Prozent auf 133.77 USD), Target (-3.94 Prozent auf 163.20 USD), Caseys General Stores (-3.89 Prozent auf 821.02 USD) und Under Armour (-3.72 Prozent auf 5.17 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 12’199’836 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.459 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

In diesem Jahr weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 12.52 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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