Pluszeichen in New York: Schlussendlich Pluszeichen im Dow Jones

Letztendlich beendete der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.14 Prozent) bei 51’920.62 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 20.045 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.363 Prozent tiefer bei 51’660.75 Punkten in den Handel, nach 51’848.90 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51’857.78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 52’655.66 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0.709 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, mit 50’579.70 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 46’429.49 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 25.06.2025, mit 42’982.43 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7.31 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 52’655.66 Punkte. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Caterpillar (+ 6.29 Prozent auf 1’057.01 USD), Merck (+ 4.02 Prozent auf 125.45 USD), UnitedHealth (+ 2.40 Prozent auf 415.53 USD), Sherwin-Williams (+ 1.79 Prozent auf 339.08 USD) und Honeywell (+ 1.68 Prozent auf 231.24 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Apple (-6.12 Prozent auf 275.15 USD), Microsoft (-3.46 Prozent auf 352.83 USD), McDonalds (-3.41 Prozent auf 264.54 USD), Amazon (-3.10 Prozent auf 227.01 USD) und Walt Disney (-3.04 Prozent auf 98.05 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 41’095’891 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.263 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9.23 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.18 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch