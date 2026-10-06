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S&P 500-Performance im Fokus 06.10.2026 16:00:35

Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Dienstagshandels auf grünem Terrain

Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Dienstagshandels auf grünem Terrain

Der S&P 500 knüpft derzeit an seine Vortagesgewinne an.

First Republic Bank
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Am Dienstag gewinnt der S&P 500 um 15:57 Uhr via NYSE 0.64 Prozent auf 7’824.09 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 64.225 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0.483 Prozent höher bei 7’811.50 Punkten, nach 7’773.95 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 7’824.28 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7’805.96 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 7’718.60 Punkten. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 06.07.2026, einen Stand von 7’537.43 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 06.10.2025, den Wert von 6’740.28 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 14.08 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7’824.28 Punkte. Bei 6’316.91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Marvell Technology (+ 10.53 Prozent auf 299.81 USD), Corteva (+ 7.99 Prozent auf 13.38 USD), Charles River Laboratories International (+ 6.61 Prozent auf 331.33 USD), NRG Energy (+ 5.64 Prozent auf 102.26 USD) und Palo Alto Networks (+ 5.22 Prozent auf 428.00 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Seagate Technology (-5.91 Prozent auf 834.62 USD), Western Digital (-5.24 Prozent auf 418.50 USD), CH Robinson Worldwide (-3.60 Prozent auf 135.55 USD), Huntington Ingalls Industries (-2.81 Prozent auf 258.98 USD) und Skyworks Solutions (-2.50 Prozent auf 81.81 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 3’990’049 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 5.123 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Mit 15.00 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
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