Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Zum Handelsschluss sprang der S&P 500 im NYSE-Handel um 1.12 Prozent auf 5’842.63 Punkte an. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 49.726 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.017 Prozent auf 5’779.14 Punkte an der Kurstafel, nach 5’778.15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5’860.59 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’742.35 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der S&P 500 bereits um 2.11 Prozent nach. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 05.02.2025, einen Stand von 6’061.48 Punkten auf. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 05.12.2024, bei 6’075.11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.03.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5’078.65 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 gab der Index bereits um 0.442 Prozent nach. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 6’147.43 Punkte. Bei 5’732.59 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

S&P 500-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Moderna (+ 15.94 Prozent auf 35.21 USD), Celanese (+ 12.69 Prozent auf 54.33 USD), Huntington Ingalls Industries (+ 12.36) Prozent auf 193.59 USD), Brown-Forman B (+ 10.09 Prozent auf 35.99 USD) und Freeport-McMoRan (+ 9.34 Prozent auf 38.16 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Marathon Petroleum (-5.26 Prozent auf 135.12 USD), Valero Energy (-4.58 Prozent auf 121.76 USD), ResMed (-3.30 Prozent auf 223.83 USD), Campbell Soup (-2.85 Prozent auf 39.18 USD) und Fifth Third Bancorp (-2.83 Prozent auf 40.45 USD).

Welche S&P 500-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 61’045’636 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.314 Bio. Euro.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

Die SVB Financial Group-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Die First Republic Bank-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch