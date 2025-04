Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Handelsende in der Gewinnzone

Am Donnerstag ging der S&P 500 nahezu unverändert (plus 0.13 Prozent) bei 5’282.70 Punkten aus dem Handel. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 42.947 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 5’300.28 Zählern und damit 0.466 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5’275.70 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 5’328.31 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’255.58 Zählern.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 2.93 Prozent. Vor einem Monat, am 17.03.2025, wurde der S&P 500 mit 5’675.12 Punkten gehandelt. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 17.01.2025, bei 5’996.66 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 17.04.2024, bei 5’022.21 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Minus von 9.98 Prozent zu Buche. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6’147.43 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’835.04 Zählern.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Eli Lilly (+ 14.30 Prozent auf 839.96 USD), Fidelity National Information Services (+ 8.65 Prozent auf 74.58 USD), Dollar Tree (+ 8.10 Prozent auf 79.14 USD), Diamondback Energy (+ 5.70 Prozent auf 137.64 USD) und Halliburton (+ 5.13 Prozent auf 22.53 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil UnitedHealth (-22.38 Prozent auf 454.11 USD), Global Payments (-17.43 Prozent auf 69.46 USD), Snap-On (-8.00 Prozent auf 305.44 USD), Humana (-7.40 Prozent auf 264.48 USD) und Robert Half (-5.32 Prozent auf 45.42 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 69’661’739 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht im S&P 500 mit 2.570 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Im S&P 500 weist die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch