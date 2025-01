Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels in der Gewinnzone

Zum Handelsschluss notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 1.83 Prozent fester bei 5’949.91 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 51.442 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 1.42 Prozent höher bei 5’926.14 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5’842.91 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 5’905.21 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 5’960.61 Einheiten.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der S&P 500 bereits um 2.90 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, mit 6’051.09 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 15.10.2024, lag der S&P 500 bei 5’815.26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 4’783.83 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 1.39 Prozent zu Buche. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6’021.04 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’773.31 Punkten markiert.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Tesla (+ 8.04 Prozent auf 428.22 USD), Bank of New York Mellon (+ 8.03 Prozent auf 82.04 USD), Intuitive Surgical (+ 7.65 Prozent auf 580.11 USD), Wells Fargo (+ 6.69 Prozent auf 75.95 USD) und Citigroup (+ 6.49 Prozent auf 78.27 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Viatris (-2.82 Prozent auf 11.39 USD), United Airlines (-2.52 Prozent auf 104.96 USD), AbbVie (-2.39 Prozent auf 171.35 USD), Charles River Laboratories International (-2.34 Prozent auf 173.91 USD) und The Hershey (-2.29 Prozent auf 151.75 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 45’078’054 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.405 Bio. Euro.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

2025 hat die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Mit 1’200.00 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch