Pluszeichen in New York: S&P 500 zeigt sich am Freitagmittag fester

Der S&P 500 steigt im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.23 Prozent auf 7’721.54 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 63.245 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.117 Prozent auf 7’713.14 Punkte an der Kurstafel, nach 7’704.13 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’733.58 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7’693.08 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0.373 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7’677.28 Punkten auf. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, bei 7’357.49 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6’604.72 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 12.58 Prozent zu. Bei 7’816.70 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6’316.91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Humana (+ 8.16 Prozent auf 411.35 USD), Bloom Energy (+ 6.46 Prozent auf 283.87 USD), Akamai (+ 5.59 Prozent auf 116.58 USD), PayPal (+ 5.13 Prozent auf 48.23 EUR) und Datadog A (+ 4.87 Prozent auf 269.42 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil NortonLifeLock (-4.29 Prozent auf 22.08 USD), The Mosaic (-3.93 Prozent auf 22.76 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-3.81 Prozent auf 748.00 USD), Charter A (-3.65 Prozent auf 113.26 USD) und CME Group A (-3.34 Prozent auf 259.94 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 6’542’526 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.774 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 15.18 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch