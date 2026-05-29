Pluszeichen in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge

Am Freitag notierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 0.22 Prozent höher bei 7’580.06 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61.273 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.165 Prozent auf 7’576.08 Punkte an der Kurstafel, nach 7’563.63 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 7’599.38 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7’563.55 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0.909 Prozent. Vor einem Monat, am 29.04.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7’135.95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6’878.88 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.05.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 5’912.17 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 10.52 Prozent. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7’599.38 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Dell Technologies (+ 32.76 Prozent auf 420.91 USD), NetApp (+ 22.39 Prozent auf 174.29 USD), ServiceNow (+ 14.38 Prozent auf 124.37 USD), IBM (+ 12.71 Prozent auf 297.80 USD) und Hewlett Packard Enterprise (+ 12.64 Prozent auf 43.04 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Gap (-15.40 Prozent auf 21.15 USD), Clorox (-6.42 Prozent auf 90.02 USD), ResMed (-6.32 Prozent auf 190.57 USD), Intel (-5.14 Prozent auf 114.68 USD) und Skyworks Solutions (-4.37 Prozent auf 77.85 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 117’444’044 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.416 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0.10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Unter den Aktien im Index weist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.32 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch