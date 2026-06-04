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S&P 500 im Blick 04.06.2026 20:03:43

Pluszeichen in New York: S&P 500 verbucht nachmittags Zuschläge

Pluszeichen in New York: S&P 500 verbucht nachmittags Zuschläge

Der S&P 500 entwickelt sich derzeit positiv.

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Um 20:01 Uhr springt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.51 Prozent auf 7’592.38 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 61.800 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.282 Prozent auf 7’532.36 Punkte an der Kurstafel, nach 7’553.68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’516.54 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’593.31 Zählern.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der S&P 500 bereits um 0.133 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 04.05.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7’200.75 Punkten. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 04.03.2026, einen Wert von 6’869.50 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.06.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5’970.81 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10.70 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7’620.90 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 6’316.91 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Blackstone (+ 7.45 Prozent auf 118.50 USD), Humana (+ 6.64 Prozent auf 349.29 USD), Eli Lilly (+ 5.22 Prozent auf 1’135.08 USD), UnitedHealth (+ 5.16 Prozent auf 396.44 USD) und Centene (+ 5.16 Prozent auf 62.62 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Broadcom (-11.84 Prozent auf 422.49 USD), Micron Technology (-5.31 Prozent auf 1’022.25 USD), Arista Networks (-5.02 Prozent auf 165.61 USD), AT&T (-4.59 Prozent auf 22.47 USD) und Advance Auto Parts (-4.10 Prozent auf 54.78 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 18’636’065 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4.644 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.62 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
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