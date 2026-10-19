Pluszeichen in New York: S&P 500 steigt nachmittags

Am Montag verbucht der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE ein Plus in Höhe von 0.54 Prozent auf 7’700.78 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 63.665 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.533 Prozent auf 7’700.25 Punkte an der Kurstafel, nach 7’659.44 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’684.79 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7’731.18 Einheiten.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der S&P 500 mit 7’650.50 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 7’457.69 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Stand von 6’664.01 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 12.28 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7’844.52 Punkten. Bei 6’316.91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell DXC Technology (+ 7.78 Prozent auf 14.68 USD), Datadog A (+ 6.48 Prozent auf 263.14 USD), Twilio A (+ 5.71 Prozent auf 258.32 USD), Sandisk (+ 5.66 Prozent auf 1’372.83 USD) und Palantir (+ 5.18 Prozent auf 195.66 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Cerebras Systems (-4.52 Prozent auf 121.46 USD), The Mosaic (-4.17 Prozent auf 18.04 USD), NRG Energy (-4.12 Prozent auf 99.48 USD), Eversource Energy (-3.80 Prozent auf 64.31 USD) und Lumen Technologies (-3.76 Prozent auf 4.48 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11’089’534 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.598 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.80 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch