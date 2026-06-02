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02.06.2026 22:33:53
Pluszeichen in New York: S&P 500 schlussendlich mit Zuschlägen
Der Handel in New York verlief zum Handelsschluss in ruhigen Bahnen.
Der S&P 500 ging nahezu unverändert (plus 0.13 Prozent) bei 7’609.78 Punkten aus dem Dienstagshandel. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 61.739 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.084 Prozent auf 7’593.61 Punkte an der Kurstafel, nach 7’599.96 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 7’582.99 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7’620.90 Punkten erreichte.
S&P 500 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, den Wert von 7’230.12 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.03.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’881.62 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.06.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5’935.94 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 10.95 Prozent. Bei 7’620.90 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6’316.91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500
Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Hewlett Packard Enterprise (+ 19.47 Prozent auf 56.15 USD), Coherent (+ 17.63 Prozent auf 426.89 USD), Lumentum (+ 13.72 Prozent auf 1’029.15 USD), Corning (+ 13.41 Prozent auf 200.40 USD) und Cerebras Systems (+ 10.90 Prozent auf 236.52 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil The Trade Desk A (-9.13 Prozent auf 21.10 USD), Intuit (-8.94 Prozent auf 322.14 USD), Carvana (-7.61 Prozent auf 65.60 USD), HP (-6.99 Prozent auf 27.29 USD) und Dell Technologies (-6.58 Prozent auf 435.31 USD).
S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 48’123’605 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.386 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick
Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0.10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11.28 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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