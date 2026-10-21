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S&P 500-Performance im Blick 21.10.2026 18:00:38

Pluszeichen in New York: S&P 500 notiert am Mittwochmittag im Plus

Pluszeichen in New York: S&P 500 notiert am Mittwochmittag im Plus

Der S&P 500 steigt am Mittag.

AT&T
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Am Mittwoch tendiert der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE 0.53 Prozent höher bei 7’753.33 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 63.940 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.315 Prozent fester bei 7’736.88 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7’712.57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 7’755.21 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’709.34 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 0.656 Prozent. Der S&P 500 wurde vor einem Monat, am 21.09.2026, mit 7’764.70 Punkten bewertet. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 21.07.2026, einen Wert von 7’509.20 Punkten auf. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, bei 6’735.35 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 13.05 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7’844.52 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Super Micro Computer (+ 10.16 Prozent auf 35.77 USD), EchoStar A (+ 8.58 Prozent auf 93.81 USD), Datadog A (+ 7.74 Prozent auf 276.27 USD), Bloom Energy (+ 7.09 Prozent auf 238.45 USD) und Charles River Laboratories International (+ 6.84 Prozent auf 337.03 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil AT&T (-6.68 Prozent auf 21.86 USD), DexCom (-6.37 Prozent auf 80.28 USD), Netflix (-5.05 Prozent auf 65.22 USD), Chipotle Mexican Grill (-4.45 Prozent auf 28.33 USD) und Abbott Laboratories (-4.31 Prozent auf 98.03 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 ist die Netflix-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10’220’237 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.662 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.68 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Chipotle Mexican Grill Inc. 23.19 -0.76% Chipotle Mexican Grill Inc.
Datadog Inc Registered Shs -A- 216.77 -4.02% Datadog Inc Registered Shs -A-
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EchoStar Corp (A) 72.76 -5.25% EchoStar Corp (A)
First Republic Bank 0.00 -66.67% First Republic Bank
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