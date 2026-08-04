Pluszeichen in New York: S&P 500 mittags fester

Der S&P 500 erhöht sich im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 1.45 Prozent auf 7’710.47 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 60.974 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.382 Prozent fester bei 7’629.54 Punkten, nach 7’600.50 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 7’713.23 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7’629.10 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7’483.24 Punkten gehandelt. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 04.05.2026, bei 7’200.75 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 04.08.2025, einen Wert von 6’329.94 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12.42 Prozent aufwärts. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’713.23 Punkten. Bei 6’316.91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Palantir (+ 26.88 Prozent auf 159.43 USD), Zebra Technologies (+ 20.85 Prozent auf 352.46 USD), Gartner (+ 16.12 Prozent auf 175.95 USD), Coherent (+ 14.34 Prozent auf 329.45 USD) und Marvell Technology (+ 13.02 Prozent auf 219.00 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil NRG Energy (-14.49 Prozent auf 118.40 USD), Rockwell Automation (-6.98 Prozent auf 447.41 USD), Grainger (-6.34 Prozent auf 1’284.32 USD), Fidelity National Information Services (-5.47 Prozent auf 42.33 USD) und Alexandria Real Estate Equities (-4.83 Prozent auf 50.47 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Im S&P 500 ist die Palantir-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 16’599’003 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.222 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch