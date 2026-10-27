Pluszeichen in New York: S&P 500 mit Gewinnen

Um 20:00 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0.58 Prozent fester bei 7’721.15 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 63.364 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.278 Prozent auf 7’698.13 Punkte an der Kurstafel, nach 7’676.77 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 7’677.16 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7’736.06 Punkten lag.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Wert von 7’743.41 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wurde der S&P 500 mit 7’413.18 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6’875.16 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 12.58 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7’844.52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6’316.91 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Pentair (+ 11.50 Prozent auf 61.57 USD), Cerebras Systems (+ 10.18 Prozent auf 119.40 USD), Flex (+ 7.82 Prozent auf 83.01 USD), Bloom Energy (+ 7.74 Prozent auf 219.71 USD) und Dell Technologies (+ 7.63 Prozent auf 502.72 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Xylem (-12.93 Prozent auf 94.24 USD), Boeing (-10.22 Prozent auf 169.06 USD), Valero Energy (-8.41 Prozent auf 390.87 USD), Marathon Petroleum (-6.61 Prozent auf 439.53 USD) und Phillips 66 (-6.55 Prozent auf 269.94 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 9’757’045 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.664 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.72 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch