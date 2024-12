Pluszeichen in New York: S&P 500 liegt letztendlich im Plus

Letztendlich schloss der S&P 500 den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0.05 Prozent) bei 6’049.88 Punkten ab. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 51.973 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.008 Prozent auf 6’046.66 Punkte an der Kurstafel, nach 6’047.15 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6’033.39 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 6’052.07 Einheiten.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, bei 5’728.80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.09.2024, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5’528.93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, bewegte sich der S&P 500 bei 4’594.63 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 27.56 Prozent nach oben. Bei 6’053.58 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Zählern markiert.

S&P 500-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Palantir (+ 6.88 Prozent auf 70.96 USD), AT&T (+ 4.58 Prozent auf 23.74 USD), Sysco (+ 4.22 Prozent auf 79.49 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3.51 Prozent auf 613.65 USD) und CF Industries (+ 3.50 Prozent auf 94.14 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Microchip Technology (-7.00 Prozent auf 65.39 USD), Intel (-6.10 Prozent auf 22.47 USD), FedEx (-4.66 Prozent auf 282.85 USD), Super Micro Computer (-4.26 Prozent auf 40.21 USD) und Seagate Technology (-4.23 Prozent auf 98.80 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im S&P 500 ist die Super Micro Computer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 36’728’166 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 3.415 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

Im S&P 500 hat die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. First Republic Bank-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 600.00 Prozent gelockt.

