Pluszeichen in New York: S&P 500 legt schlussendlich zu

Zum Handelsende tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0.25 Prozent höher bei 5’487.03 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 46.278 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0.086 Prozent fester bei 5’477.91 Punkten, nach 5’473.23 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5’471.32 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5’490.38 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, bei 5’303.27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.03.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5’149.42 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, bei 4’409.59 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 15.69 Prozent aufwärts. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’490.38 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4’682.11 Zählern.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit SVB Financial Group (+ 20.00 Prozent auf 0.03 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 6.34 Prozent auf 16.11 USD), Teradyne (+ 4.84) Prozent auf 151.75 USD), United Rentals (+ 4.13 Prozent auf 644.89 USD) und Micron Technology (+ 3.80 Prozent auf 153.45 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Ball (-6.29 Prozent auf 62.26 USD), Lennar (-4.98 Prozent auf 148.72 USD), West Pharmaceutical Services (-4.17 Prozent auf 322.07 USD), IPG Photonics (-4.10 Prozent auf 82.71 USD) und Estée Lauder Companies (-3.56 Prozent auf 110.79 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 58’539’785 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 nimmt die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.065 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Im S&P 500 verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600.00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

